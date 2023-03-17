Полина Диброва призналась, на что потратит материнский капитал

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала, на что собирается потратить материнский капитал, выплаченный ей ранее. Напомним, она воспитывает троих детей – мальчиков 13, девяти и семи лет.
По словам Дибровой, до недавнего времени материнский капитал, выплаченный ей за рождение второго ребенка, был не использован. Но сейчас, когда она стала искать школу дополнительного образования для детей, ей предложили оплатить учебу материнским капиталом.
- Значит, это работает,- поделилась мнением многодетная мама.
Остальные пособия, выплачиваемые государством, она также получила. Например, выплаты во время пандемии коронавируса.
- Но хочу сказать: чтобы их получить, необходимо произвести множество движений и приложить массу усилий. Например, во время пандемии семьям с детьми выплачивали определенные суммы. Я получила тогда эти деньги на всех троих детей, но занималась этим моя помощница, не я сама, - рассказала Диброва Тeleprogramma.pro.