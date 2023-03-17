Полина Диброва призналась, на что потратит материнский капитал

- Но хочу сказать: чтобы их получить, необходимо произвести множество движений и приложить массу усилий. Например, во время пандемии семьям с детьми выплачивали определенные суммы. Я получила тогда эти деньги на всех троих детей, но занималась этим моя помощница, не я сама, - рассказала Диброва Тeleprogramma.pro.