Собчак похвасталась кольцом почти за 4 миллиона рублей

«Сейчас будет один секрет и один лайфхак. Секрет: муж ненавидит 8 Марта и весь этот буйный флешмоб в ленте под названием "Чей мужик больше букет домой притащит". Зато как же приятно, что через пару дней сделал мне такой потрясающий подарок. Кольцо от Parure Atelier, о котором я так мечтала. Как же я люблю зеленые камни! И вот здесь лайфхак: шарики в небо — это, конечно, хорошо, но лучше, дорогие девушки, публикуйте конкретные вишлисты», — поделилась Ксения женскими хитростями.