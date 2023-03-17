Собчак похвасталась кольцом почти за 4 миллиона рублей

Подробностями супружеской жизни с режиссером журналистка делится нечасто, но тут промолчать не смогла даже она.
На днях в запрещенной соцсети Ксения опубликовала пост, в котором не без удовольствия продемонстрировала миру подарок мужа. Правда, как оказалось, в семье любителей провокаций даже сюрпризы устраиваются не так, как у всех.
По словам Собчак, роскошное кольцо с двумя изумрудами она получила в честь главного женского праздника, но только спустя несколько дней. Причина опоздания проста: Богомолов ненавидит 8 Марта.
«Сейчас будет один секрет и один лайфхак. Секрет: муж ненавидит 8 Марта и весь этот буйный флешмоб в ленте под названием "Чей мужик больше букет домой притащит". Зато как же приятно, что через пару дней сделал мне такой потрясающий подарок. Кольцо от Parure Atelier, о котором я так мечтала. Как же я люблю зеленые камни! И вот здесь лайфхак: шарики в небо — это, конечно, хорошо, но лучше, дорогие девушки, публикуйте конкретные вишлисты», — поделилась Ксения женскими хитростями.
Цена такой красоты на сайте бренда предусмотрительно не уточняется. Но в разговоре с РБК Life представитель Parure Atelier раскрыл эту страшную тайну: стоимость кольца с изумрудами составляет 3 870 000 рублей. Дороговизна обусловлена тем, что в украшении из белого золота использованы изумруды огранки «кушон» каждый по 10 карат (месторождение — Замбия и Колумбия) и бриллианты. В общем, после такого подарка мужу можно простить даже отсутсвие букета на 8 Марта!