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11 минут назад

Адам Левин и Бехати Принслу не скрывали чувств на публике после скандала с изменами

Газета.Ruиещё 1

Солист Maroon 5 Адам Левин и модель Victoria's Secret Бехати Принслу не скрывали чувств на публике после скандала с изменами. Об этом сообщает Daily Mail.

Левин и Принслу не скрывали чувств на публике после скандала
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувший четверг, 16 марта, в Four Seasons Hotel в Беверли-Хиллз прошел гала-вечер благотворительного фонда Women's Cancer Research Fund, который помогает женщинам с онкологическими заболеваниями. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе Адам Левин и Бехати Принслу. Солист Maroon 5 и модель Victoria's Secret позировали фотографам, держась за руки, обнимая и целуя друг друга.

В январе 2023 года у пары родился третий ребенок, пол и имя которого неизвестны. У них также есть две дочери: 6-летняя Дасти Роуз и 5-летняя Джио Грейс.

Когда Принслу была беременна, в СМИ появилась информация об изменах Левина. Пять девушек рассказали о том, что состояли в интимных отношениях с женатым певцом. Сам он, впрочем, уверял, что романа на стороне у него не было, но он «переступил черту».

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что 65-летняя Шэрон Стоун в платье по фигуре появилась на благотворительном гала-вечере.

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