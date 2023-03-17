Мать Лохан заявила, что актриса знает пол будущего ребенка

Мать 36-летней американской актрисы Линдси Лохан в беседе с изданием People рассказала, что ее беременная дочь уже знает пол будущего ребенка.
60-летняя Дина Лохан станет бабушкой уже во второй раз: у ее сына Майкла есть двухлетняя дочь. Всего у Дины четверо детей.
"У нас большая семья, и она всегда хотела детей. Она прирожденная мать. Изабель, ее племянница, бежит к Линдси со всех ног, когда видит ее", - призналась Лохан-старшая.
Дина Лохан считает, что дочь решила завести ребенка в идеальное время, и одобрила выбор супруга.
"Бадер просто ангел. Такой милый, они так счастливы. Очень счастливы и готовы", - сказала она.
Пол ребенка в беседе с журналистами Лохан называть не стала.