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1 час назад

Мать беременной Линдси Лохан заявила, что актриса знает пол будущего ребенка

Газета.Ru

Мать 36-летней американской актрисы Линдси Лохан в беседе с изданием People рассказала, что ее беременная дочь уже знает пол будущего ребенка.

Мать Лохан заявила, что актриса знает пол будущего ребенка
Фото: Газета.RuГазета.Ru

60-летняя Дина Лохан станет бабушкой уже во второй раз: у ее сына Майкла есть двухлетняя дочь. Всего у Дины четверо детей.

"У нас большая семья, и она всегда хотела детей. Она прирожденная мать. Изабель, ее племянница, бежит к Линдси со всех ног, когда видит ее", - призналась Лохан-старшая.

Дина Лохан считает, что дочь решила завести ребенка в идеальное время, и одобрила выбор супруга.

"Бадер просто ангел. Такой милый, они так счастливы. Очень счастливы и готовы", - сказала она.

Пол ребенка в беседе с журналистами Лохан называть не стала.

Звёзды,Линдси Лохан,
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