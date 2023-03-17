Энистон вышла в свет в подчеркивающем фигуру платье

Голливудская актриса Дженнифер Энистон посетила премьеру своего нового фильма «Убийство в Париже». Фотографии с мероприятия появились на Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

54-летняя Дженнифер Энистон появилась на красной дорожке в обтягивающем нюдовом платье в пол, полностью расшитом золотыми пайетками. Актриса дополнила образ парой золотых браслетов и сделала легкий макияж с акцентом на глаза. Энистон позировала фотографам в компании своего партнера по фильму Адама Сэндлера, который был одет в синий костюм, рубашку и галстук в тон.

На днях Дженнифер Энистон дала интервью Daily USA, в котором рассказала, что друзья часто обращаются к ней из-за проблем со здоровьем и называют ее «доктор Энистон».

«Просто потому, что я всегда в курсе новейших технологий и думаю, как мы можем улучшить наше здоровье любыми возможными способами», — пояснила актриса.

Звезда «Друзей» отметила, что начала интересоваться этим вопросом из-за проблем со здоровьем у своих родителей. Энистон добавила, что ее родители, которых уже нет в живых, не были примером образцового поведения в вопросах сохранения здоровья.