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1 час назад

54-летняя Дженнифер Энистон вышла в свет в подчеркивающем фигуру платье

Газета.Ru

Голливудская актриса Дженнифер Энистон посетила премьеру своего нового фильма «Убийство в Париже». Фотографии с мероприятия появились на Daily Mail.

Энистон вышла в свет в подчеркивающем фигуру платье
Фото: Газета.RuГазета.Ru

54-летняя Дженнифер Энистон появилась на красной дорожке в обтягивающем нюдовом платье в пол, полностью расшитом золотыми пайетками. Актриса дополнила образ парой золотых браслетов и сделала легкий макияж с акцентом на глаза. Энистон позировала фотографам в компании своего партнера по фильму Адама Сэндлера, который был одет в синий костюм, рубашку и галстук в тон.

На днях Дженнифер Энистон дала интервью Daily USA, в котором рассказала, что друзья часто обращаются к ней из-за проблем со здоровьем и называют ее «доктор Энистон».

«Просто потому, что я всегда в курсе новейших технологий и думаю, как мы можем улучшить наше здоровье любыми возможными способами», — пояснила актриса.

Звезда «Друзей» отметила, что начала интересоваться этим вопросом из-за проблем со здоровьем у своих родителей. Энистон добавила, что ее родители, которых уже нет в живых, не были примером образцового поведения в вопросах сохранения здоровья.

Ранее сообщалось, что Бейонсе надела «голое» платье с металлическим корсетом на собственное афтепати «Оскара».

Звёзды,Адам Сэндлер,Дженнифер Энистон,
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