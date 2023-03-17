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3 часа назад

Жена Гуфа возобновила сеансы психотерапии после слухов о разводе

Газета.Ru

Жена рэпера Гуфа Юлия Королева сообщила в социальных сетях, что снова начала ходить к психотерапевту.

Жена Гуфа возобновила сеансы психотерапии после слухов о разводе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Королева возобновила посещение 1,5 года спустя последнего сеанса. По словам девушки, у нее нет конкретных запросов. Также эмоциональное состояние супруги рэпера в норме. Однако жена артиста планирует поддерживать терапию на постоянной основе.

«Особенно как только начинаю ощущать «неустойчивую поверхность», — объяснила Королева.

Жена рэпера заявила, что здравый рассудок должен всегда преобладать, чтобы сохранить качество жизни.

Ранее Гуф опубликовал ролики с плачущей женой. В видео Королева рыдает на отпуске и просит у рэпера отдать ей паспорт, чтобы та смогла уехать с ребенком. Она также обвинила мужа в употреблении запрещенных веществ. Позже артист удалил публикации.

Звёзды,Гуф,
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