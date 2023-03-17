Жена Гуфа возобновила сеансы психотерапии после слухов о разводе

Жена рэпера Гуфа Юлия Королева сообщила в социальных сетях, что снова начала ходить к психотерапевту.

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Королева возобновила посещение 1,5 года спустя последнего сеанса. По словам девушки, у нее нет конкретных запросов. Также эмоциональное состояние супруги рэпера в норме. Однако жена артиста планирует поддерживать терапию на постоянной основе.

«Особенно как только начинаю ощущать «неустойчивую поверхность», — объяснила Королева.

Жена рэпера заявила, что здравый рассудок должен всегда преобладать, чтобы сохранить качество жизни.