Жена Гуфа возобновила сеансы психотерапии после слухов о разводе

Жена рэпера Гуфа Юлия Королева сообщила в социальных сетях, что снова начала ходить к психотерапевту.
Королева возобновила посещение 1,5 года спустя последнего сеанса. По словам девушки, у нее нет конкретных запросов. Также эмоциональное состояние супруги рэпера в норме. Однако жена артиста планирует поддерживать терапию на постоянной основе.
«Особенно как только начинаю ощущать «неустойчивую поверхность», — объяснила Королева.
Жена рэпера заявила, что здравый рассудок должен всегда преобладать, чтобы сохранить качество жизни.
Ранее Гуф опубликовал ролики с плачущей женой. В видео Королева рыдает на отпуске и просит у рэпера отдать ей паспорт, чтобы та смогла уехать с ребенком. Она также обвинила мужа в употреблении запрещенных веществ. Позже артист удалил публикации.