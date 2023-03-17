Макдауэлл снялась для обложки испанского Elle

«Elle в своем апрельском номере утверждает, что возраст — это всего лишь цифра, публикуя «номер без возраста», на обложке которого изображена Энди Макдауэлл. Она в свои 64 года является лучшим олицетворением этого послания, которое она превратила в свою мантру. Актриса, которая является представителем L'Oréal Paris уже более 36 лет, позирует с седыми волосами на страницах номера», — сказано на сайте журнала.