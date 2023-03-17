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Актриса Энди Макдауэлл снялась для обложки испанского Elle

Американская актриса Энди Макдауэлл стала героиней апрельской обложки испанской версии журнала Elle. Об этом сказано на сайте издания.

Макдауэлл снялась для обложки испанского Elle
© Газета.Ru

Новый номер журнала посвящен «уважению силе и власти старшего возраста».

«Elle в своем апрельском номере утверждает, что возраст — это всего лишь цифра, публикуя «номер без возраста», на обложке которого изображена Энди Макдауэлл. Она в свои 64 года является лучшим олицетворением этого послания, которое она превратила в свою мантру. Актриса, которая является представителем L'Oréal Paris уже более 36 лет, позирует с седыми волосами на страницах номера», — сказано на сайте журнала.

Не так давно американская актриса кино и телевидения Энди Макдауэлл приняла участие в показе L'Oréal в Париже. Это уже пятый показ косметического бренда L'Oréal Paris под названием «Le Defile Walk Your Worth». В шоу приняли участие звезды, которые сотрудничают с маркой.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что российская модель Эли Мова снялась для обложки Elle.

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