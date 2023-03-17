Музыкальная исполнительница Ольга Серябкина столкнулась с критикой из-за откровенного наряда, который выбрала для прогулки в Дубае. Фото, под которым появились негативные комментарии, она опубликовала в личном блоге в социальных сетях.
Серябкина отправилась гулять по Дубаю в топе-бра и спортивных штанах, которые открывали полоску шортов. Образ дополнили солнечные очки и серебристая цепь.
Подписчики певицы сочли образ неуместным для государства, где она отдыхает. В комментариях появилась критика:
"Реально перебор, я конечно за то, чтобы, если есть что показать, то показывать, но всему свое место"
"Зачем же так на показ своего нижнего белья...тем более в мусульманской стране"
"Бюстгалтером и трусами на фоне дамы в хиджабе светить, наряд бы обновить по случаю"
Ответа исполнительницы на комментарии пока нет.