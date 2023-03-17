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46 минут назад

Певицу Ольгу Серябкину осудили за открытую одежду в Дубае

Мира Маркина

Музыкальная исполнительница Ольга Серябкина столкнулась с критикой из-за откровенного наряда, который выбрала для прогулки в Дубае. Фото, под которым появились негативные комментарии, она опубликовала в личном блоге в социальных сетях.

Серябкина отправилась гулять по Дубаю в топе-бра и спортивных штанах, которые открывали полоску шортов. Образ дополнили солнечные очки и серебристая цепь.

Подписчики певицы сочли образ неуместным для государства, где она отдыхает. В комментариях появилась критика:

"Реально перебор, я конечно за то, чтобы, если есть что показать, то показывать, но всему свое место"

"Зачем же так на показ своего нижнего белья...тем более в мусульманской стране"

"Бюстгалтером и трусами на фоне дамы в хиджабе светить, наряд бы обновить по случаю"

Соцсети

Ответа исполнительницы на комментарии пока нет.

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Ранее Ольга Серябкина выложила фото в купальнике.

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