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35 минут назад

Певица Татьяна Буланова рассказала, что худеет перед свадьбой

Мира Маркина

Для певицы Татьяны Булановой самое главное в подготовке к приближающейся свадьбе — похудение и приведение себя в форму. Об этом она рассказала "Газете.ру".

По словам музыкальной исполнительницы, она уже выбрала платье. За кольца отвечает 35-летний теннисист Валерий Руднев, за которого она готовится выйти замуж. Пара также определилась, где будет праздновать бракосочетание. Торжество пройдет летом, и готовятся к нему будущие муж и жена без помощи свадебных организаторов.

У Татьяны Булановой было два брака. Первый раз она выходила замуж за звукорежиссера Николая Тагрина, от которого у певицы 30-летний сын Александр. Вторым мужем Булановой был футболист Владислав Радимов. В браке с ним появился сын Никита, которому сейчас 16 лет.

Бывший муж Татьяны Булановой раскрыл личность новой возлюбленной

Ранее "Рамблер" рассказывал, как организовать русскую свадьбу за границей.

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