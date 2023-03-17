Для певицы Татьяны Булановой самое главное в подготовке к приближающейся свадьбе — похудение и приведение себя в форму. Об этом она рассказала "Газете.ру".

По словам музыкальной исполнительницы, она уже выбрала платье. За кольца отвечает 35-летний теннисист Валерий Руднев, за которого она готовится выйти замуж. Пара также определилась, где будет праздновать бракосочетание. Торжество пройдет летом, и готовятся к нему будущие муж и жена без помощи свадебных организаторов.

У Татьяны Булановой было два брака. Первый раз она выходила замуж за звукорежиссера Николая Тагрина, от которого у певицы 30-летний сын Александр. Вторым мужем Булановой был футболист Владислав Радимов. В браке с ним появился сын Никита, которому сейчас 16 лет.