Кто такая Лерчек и почему все о ней говорят

Вокруг блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема разгорелся нешуточный скандал: звезд обвинили в уклонении от уплаты налогов, а также отмывании денег в особо крупном размере. Рассказываем, чем известны супруги, в материале «Рамблера».

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Уроженка Тольятти и выпускница Высшей школы бизнеса МГУ Валерия Чекалина является одним из самых известных и успешных инфлюэнсеров. Ее восхождение к вершине славы началось с ведения блога в социальных сетях, а уже в 2018 году она запустила серию фитнес-марафонов (самым популярный — «Идеальное тело»). На волне успеха девушка создала YouTube-канал, где выкладывала ролики о путешествиях и правильном питании, также она снимала обзоры на салоны красоты. Тогда же Чекалина основала собственный бренд косметики, специализирующийся на уходе за телом и лицом.

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Сейчас на блог Лерчек в социальных сетях подписано более 10 миллионов пользователей. Блогер замужем за бизнесменом Артемом Чекалиным: они познакомились во время учебы в университете и с тех пор не расставались. У них трое детей: двойняшки Алиса и Богдан и сын Лев.

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На супругов зарегистрировано ООО «БИ ФИТ», выручка которого за 2021 год составила 2,8 млрд руб. Чистая прибыль компании в том же году выросла до 657,8 млн руб.

Блогеры охотно делятся своими успехами и показывают подписчикам не только люксовые авто и особняк, в котором живут вместе с детьми, но и отдых на самых дорогих курортах мира, а также празднование юбилеев, дней рождений и других памятных дат. Так, осенью 2022 года Валерия Чекалина с размахом отметила свое 30-летие. Среди приглашенных гостей были Филипп Киркоров, Валерий Меладзе и Елена Блиновская, а само мероприятие вели Екатерина Варнава и Нурлан Сабуров. К слову, кусок торта с дня рождения блогера был продан за 1,7 млн рублей гостям вечеринки.

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