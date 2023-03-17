Шпица вышла в свет в прозрачной блузе и кожаной мини-юбке

Актриса Катерина Шпица в прозрачной блузе и кожаной мини-юбке пришла на юбилей компании Viasat. Фотографии и пресс-релиз с мероприятия поступили в «Газету.Ru» от организаторов.
В среду, 15 марта, в центре дизайна Artplay состоялся торжественный вечер по случаю 20-летия вещания компании Viasat в России. Поздравить холдинг с юбилеем пришли Катерина Шпица, Виктор Васильев и Анна Снаткина, Марк Богатырев, Ирина Безрукова, Янина Студилина, Анастасия Меськова и другие звезды. За музыкальное сопровождение отвечала группа «Градусы».
Катерина Шпица, лицо телеканала «viju TV1000 русское», появилась на мероприятии в черной прозрачной блузе, плиссированной мини-юбке из кожи и колготках в горох. Образ актрисы дополнили красная сумка и ботильоны на каблуке.
Ранее Катерина Шпица призналась, что находила себя в списке самых некрасивых актрис.