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3 часа назад

Катерина Шпица вышла в свет в прозрачной блузе и кожаной мини-юбке

Газета.Ru

Актриса Катерина Шпица в прозрачной блузе и кожаной мини-юбке пришла на юбилей компании Viasat. Фотографии и пресс-релиз с мероприятия поступили в «Газету.Ru» от организаторов.

Шпица вышла в свет в прозрачной блузе и кожаной мини-юбке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В среду, 15 марта, в центре дизайна Artplay состоялся торжественный вечер по случаю 20-летия вещания компании Viasat в России. Поздравить холдинг с юбилеем пришли Катерина Шпица, Виктор Васильев и Анна Снаткина, Марк Богатырев, Ирина Безрукова, Янина Студилина, Анастасия Меськова и другие звезды. За музыкальное сопровождение отвечала группа «Градусы».

Катерина Шпица, лицо телеканала «viju TV1000 русское», появилась на мероприятии в черной прозрачной блузе, плиссированной мини-юбке из кожи и колготках в горох. Образ актрисы дополнили красная сумка и ботильоны на каблуке.

Ранее Катерина Шпица призналась, что находила себя в списке самых некрасивых актрис.

Звёзды,Янина Студилина,Анна Снаткина,Катерина Шпица,Марк Богатырев,Анастасия Меськова,Виктор Васильев,Ирина Безрукова,
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