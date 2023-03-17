Шпица вышла в свет в прозрачной блузе и кожаной мини-юбке

Актриса Катерина Шпица в прозрачной блузе и кожаной мини-юбке пришла на юбилей компании Viasat. Фотографии и пресс-релиз с мероприятия поступили в «Газету.Ru» от организаторов.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Катерина Шпица, лицо телеканала «viju TV1000 русское», появилась на мероприятии в черной прозрачной блузе, плиссированной мини-юбке из кожи и колготках в горох. Образ актрисы дополнили красная сумка и ботильоны на каблуке.