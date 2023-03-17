Мария Голубкина: "Выйду замуж за богатого и похудею!"

Актриса Мария Голубкина откровенно высказалась о женской красоте и призналась, что не испытывает дискомфорта из-за своего веса, который многим кажется лишним.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Мария Голубкина не самый активный пользователь социальных сетей. Кроме того, актриса довольно редко дает интервью. Поэтому каждое участие падчерицы Андрея Миронова в каких-либо шоу, вызывает у ее поклонников немалый интерес.

Самобытная, яркая и талантливая кинодива всегда вызывала восхищение у мужчин и легкую зависть у женщин. Но при этом Голубкина отличается полным безразличием к любым бьюти-процедурам. Единственное, что она делает ради своей красоты, по ее же собственному признанию, — это чистит зубы и моется.

Что касается остального, здесь Мария убеждена: после 50 лет женская красота — вопрос денег. Перешагнув полувековой рубеж, женщина не может быть стройной и это нормально, говорит Голубкина. Она искренне считает, что в ее возрасте, совершенно естественно быть полной женщиной.

В интервью Валерии Гай Германике, актриса также призналась что если она выйдет замуж за обеспеченного мужчину, то, конечно, сразу же похудеет. И, возможно, станет частым гостем в салонах красоты.

«Если я выйду замуж за богатого мужика, я похудею. Потрачу все его деньги на косметологов и так далее. В 50 лет женская красота — это вопрос только денег и их количества», — заявила Голубкина.