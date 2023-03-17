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2 часа назад

Малышева посоветовала Варнаве не появляться на публике без макияжа

WomanHit.ru

Несмотря на свою стройную фигуру, артистка часто становится объектом хейта за внешность.

Малышева посоветовала Варнаве не появляться без макияжа
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Екатерина Варнава обладает эффектной наружность и стройным телом, однако зачастую становится объектом хейта и насмешек.

Так, среди критиков внешнего вида актрисы оказалась популярная телеведущая Елена Малышева. Об этом рассказала Марина Федункив в RUTUBE-шоу «Пожалуйста, не рассказывай!».

«Есть такая премия, где чествуют докторов. Ее ведет Малышева. Нас туда сдуру отправили: Верещагина, меня и Варнаву. Елена Васильевна говорит: „Мариночка, я вас обожаю! Вы такая потешная, я прямо хохочу-хохочу, как вас включаю“. Отвечаю: „А я вас!“ Потом она подходит со своей свитой и такая: „Варава, Варава! А вы чего не краситесь? Вы красьтесь, а то вы страшненькая очень!“ Мы вместе с Катькой были ненакрашенные, потому что пришли на репетицию», — смеясь, рассказала Федункив.

Звёзды,Екатерина Варнава,Елена Малышева,Марина Федункив,
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