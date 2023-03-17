Малышева посоветовала Варнаве не появляться без макияжа

«Есть такая премия, где чествуют докторов. Ее ведет Малышева. Нас туда сдуру отправили: Верещагина, меня и Варнаву. Елена Васильевна говорит: „Мариночка, я вас обожаю! Вы такая потешная, я прямо хохочу-хохочу, как вас включаю“. Отвечаю: „А я вас!“ Потом она подходит со своей свитой и такая: „Варава, Варава! А вы чего не краситесь? Вы красьтесь, а то вы страшненькая очень!“ Мы вместе с Катькой были ненакрашенные, потому что пришли на репетицию», — смеясь, рассказала Федункив.