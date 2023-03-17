Миро отреагировала на слова Голубкиной о разводе

«Все, ни ты ему не должна, ни он тебе. Странно слушать, что спустя пять, десять, двадцать лет после развода, есть еще какие-то проблемы. Маш, вы развелись, ау! У него — своя жизнь. У тебя — своя», — написала Миро в «Живом Журнале».