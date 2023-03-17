Миро отреагировала на слова Голубкиной о разводе

Блогер Лена Миро отреагировала на слова актрисы Марии Голубкиной, которая заявила, что до сих пор имеет «вагон претензий» к бывшему мужу, телеведущему Николаю Фоменко.
В одном из интервью Голубкина призналась, что до сих пор обижена на Фоменко. Миро считает, что уже бесполезно выяснять кто прав, а кто виноват в разводе знаменитостей. Блогер не понимает, какие могут быть претензии к чужому человеку.
«Все, ни ты ему не должна, ни он тебе. Странно слушать, что спустя пять, десять, двадцать лет после развода, есть еще какие-то проблемы. Маш, вы развелись, ау! У него — своя жизнь. У тебя — своя», — написала Миро в «Живом Журнале».
По ее мнению, можно говорить о недовольстве, когда пара состоит в отношениях и хочет исправить то, что не устраивает. Блогер отметила, что обиды и претензии отравляют жизнь только Голубкиной. Актрисе пора забыть бывшего мужа.