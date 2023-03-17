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2 часа назад

Анастасия Решетова рассказала, как планирует улучшить свою внешность: «Будет еще круче!»

Super.ru

Нет-нет, только не подумайте, что речь про пластические операции, филлеры и прочий улучшайзинг. От всего этого Анастасия Решетова открестилась в пользу натуральности, даже с окрашиванием волос завязала! Исправить экс-возлюбленная Тимати планирует... улыбку, то есть прикус. Настя признается, что нижний ряд зубов у нее, увы, неидеальный и требует коррекции.

Решетова рассказала, как планирует улучшить внешность
Фото: Super.ruSuper.ru

Для этого девушка собирается прибегнуть к технике элайнеров — прозрачных накладок на зубы, которые можно снимать и надевать самостоятельно. Это более современная и менее дискомфортная по многим параметрам техника, чем установка брекетов. «Сейчас буду ставить себе элайнеры для выпрямления нижнего ряда. В общем, улыбка будет теперь еще круче», — воодушевленно делится Настя.

При этом бизнесвумен признается, что у чудо-методики есть свои минусы, которые совсем ее не радуют. Но, как мы поняли, они не станут препятствием на пути к умопомрачительной красоте и здоровью. «Минус в том, что с ними нужно будет ходить около года! Они хоть и прозрачные, но сама суть постоянного ношения пластиковой конструкции меня не очень обрадовала», — призналась Анастасия в запрещенной сети.

Ранее Анастасия Решетова подробно описала любимую диету, которую несложно соблюдать, а также раскрыла секрет здоровых и красивых волос.

Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,
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