Семенович нашла место силы

Певица показала фото с райского отдыха.

Фото: New Magazine New Magazine

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Анна Семенович отдыхает на Мальдивах. Именно здесь по признанию звезды, она расцветает и наполняется энергией. Впервые Семенович попала сюда еще 20 лет назад и с тех пор старается возвращаться снова и снова.

«Тут особенная сила. Находясь посреди Индийского океана, ощущаешь мощную силу воды, солнца, ветра и песка. Только тут я отдыхаю на 100%, хожу босиком, мажусь от кончиков пальцев до кончиков волос кокосовым маслом и загораю до веснушек. А еще я стараюсь каждый день пить кокосовый орех и съедать его мягкость, так как он богат витаминами, восстанавливает не только баланс жидкости в организме, но и полезные микроэлементы», — рассказала певица.

Также артистка отметила, что здесь очень вкусные орехи. Она нашла свой необычный способ их употребления. Анна Семенович наливает внутрь немного шампанского и тогда они становятся не только полезными, но и немного веселящими.

На вопрос подписчиков с кем знаменитость отдыхает, Семенович ответила, что проводит отпуск в большой компании. «Наши мужчины прилетели всего на несколько дней, поэтому сегодня мы их благополучно отправили восвояси. Я осталась тут с подругой. Мужчинам надо работать, а мы можем позволить себе поотдыхать», — поделилась звезда.