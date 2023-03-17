Дилара рассказала, что на самом деле ее связывает с Инстасамкой

«Мы определенно дружим, мы снимаем вместе, мы общаемся. Вообще, она такой человек, если она поймет, что ты хорошо к ней относишься и на ее стороне, мне кажется, она порвет просто за тебя. Для меня это ценно. Мы познакомились очень давно, еще в году 2018–2019. У нее тогда были первые концерты, она прилетала в Уфу. И мы там словились. Было весело. <...> Потом мы на какой-то длительный период перестали общаться, и в Дубае мы опять словились. Где-то осенью начали переписываться, видеться, общаться», — рассказала Дилара.