Дилара рассказала, что на самом деле ее связывает с Инстасамкой

Блогеры часто радуют подписчиков совместным контентом и поддерживают друг друга в Сети, но для многих все еще не ясно, настоящая ли это дружба или просто пиар. В своем первом за долгое время интервью на YouTube-канале Анастасии Анисимовой Дилара наконец расставила все точки над «i» и честно рассказала о своих взаимоотношениях с Инстасамкой. Вы будете удивлены, но девушки действительно дружат, и, как оказалось, познакомились они еще в конце 2010-х.
«Мы определенно дружим, мы снимаем вместе, мы общаемся. Вообще, она такой человек, если она поймет, что ты хорошо к ней относишься и на ее стороне, мне кажется, она порвет просто за тебя. Для меня это ценно. Мы познакомились очень давно, еще в году 2018–2019. У нее тогда были первые концерты, она прилетала в Уфу. И мы там словились. Было весело. <...> Потом мы на какой-то длительный период перестали общаться, и в Дубае мы опять словились. Где-то осенью начали переписываться, видеться, общаться», — рассказала Дилара.
Экс-возлюбленная Моргенштерна* отметила, что в таком же формате она общается и с Диной Саевой: не только дружит, но и снимает с ней общий контент. Кстати, зачастую именно совместные видео девушек больше всего впечатляют их подписчиков. А недавно Дилара, Дина и Инстасамка и вовсе взорвали запрещенную соцсеть видео, в котором появились втроем.
* — Признан иноагентом.