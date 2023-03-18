Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
3 часа назад

Самые горячие звезды, которые никак не постареют

Диана Товсепова

Вы видели, как выглядит Дженнифер Лопес, разменявшая шестой десяток? Сияющая загорелая кожа, подтянутая фигура и стальной пресс... Такие характеристики — мечта и для двадцатилетних девушек, а Джей Ло уже 53 года!

1/7 40-летняя Энн Хэтэуэй не зря считается одной из самых нестареющих звезд в мире. И ведь правда, ее лицо и фигура абсолютно не выдают следов прожитых лет.
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/7 37-летняя Кира Найтли выглядит точно так же, как и ее героиня Элизабет в "Пиратах Карибского моря", а ведь там она начала сниматься еще в 18 лет!
Фото: globallookpress.com
3/7 53-летняя Джей Ло всем своим видом доказывает, что жизнь после пятидесяти только начинается!
Фото: globallookpress.com
4/7 Выглядит ли Джаред Лето, как 51-летний мужчина! Определенно, нет.
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/7 Звезде «Человека-паука» каким-то образом уже 39 лет — но он выглядит почти так же, как и Питер Паркер много лет назад.
Фото: globallookpress.com
6/7 Взгляните на актрису Холли Берри? Ей сейчас не 36, а 56 лет! Холли известна, как одна из самых спортивных звезд Голливуда. Актриса — ярая фанатка бокса: «Бокс по-прежнему считается одной из лучших тренировок для всего тела. Вы накачаете каждую мышцу и сожжете основные калории и жир. Это значительно снижает уровень стресса, развивает зрительно-моторную координацию, повышает уверенность и дисциплину».
Фото: globallookpress.com
7/7 49-летняя актриса Ева Мендес выглядит как молоденькая эффектная красотка. Может дело в ее латиноамериканском происхождении?
Фото: globallookpress.com

А что на счет Энн Хэтэуэй? Многие предполагают, что у Энн вампирские корни, потому что за последние пятнадцать лет она абсолютно не изменилась! То же самое можно сказать о Джареде Лето и целом списке селебрити, которым очень повезло то ли с генетикой, то ли с хирургами.

Самые эффектные звезды, которые не стареют в последние двадцать лет — в подборке "Рамблера".

Звёзды,Фото,Энн Хэтэуэй,Джаред Лето,Дженнифер Лопес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий