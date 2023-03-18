Самые горячие звезды, которые никак не постареют

Вы видели, как выглядит Дженнифер Лопес , разменявшая шестой десяток? Сияющая загорелая кожа, подтянутая фигура и стальной пресс... Такие характеристики — мечта и для двадцатилетних девушек, а Джей Ло уже 53 года!

Взгляните на актрису Холли Берри? Ей сейчас не 36, а 56 лет! Холли известна, как одна из самых спортивных звезд Голливуда. Актриса — ярая фанатка бокса: «Бокс по-прежнему считается одной из лучших тренировок для всего тела. Вы накачаете каждую мышцу и сожжете основные калории и жир. Это значительно снижает уровень стресса, развивает зрительно-моторную координацию, повышает уверенность и дисциплину».

Звезде «Человека-паука» каким-то образом уже 39 лет — но он выглядит почти так же, как и Питер Паркер много лет назад.

37-летняя Кира Найтли выглядит точно так же, как и ее героиня Элизабет в "Пиратах Карибского моря", а ведь там она начала сниматься еще в 18 лет!

40-летняя Энн Хэтэуэй не зря считается одной из самых нестареющих звезд в мире. И ведь правда, ее лицо и фигура абсолютно не выдают следов прожитых лет.

А что на счет Энн Хэтэуэй? Многие предполагают, что у Энн вампирские корни, потому что за последние пятнадцать лет она абсолютно не изменилась! То же самое можно сказать о Джареде Лето и целом списке селебрити, которым очень повезло то ли с генетикой, то ли с хирургами.