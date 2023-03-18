Самые горячие звезды, которые никак не постареют

Вы видели, как выглядит Дженнифер Лопес, разменявшая шестой десяток? Сияющая загорелая кожа, подтянутая фигура и стальной пресс... Такие характеристики — мечта и для двадцатилетних девушек, а Джей Ло уже 53 года!
А что на счет Энн Хэтэуэй? Многие предполагают, что у Энн вампирские корни, потому что за последние пятнадцать лет она абсолютно не изменилась! То же самое можно сказать о Джареде Лето и целом списке селебрити, которым очень повезло то ли с генетикой, то ли с хирургами.
Самые эффектные звезды, которые не стареют в последние двадцать лет — в подборке "Рамблера".