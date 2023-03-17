Звезда «Дома-2» ответила Африкантовой на обвинения в лицемерии

В свете скандала, который развернулся между экс-участниками «Дома-2», стало ясно, чья фанбаза легко может потягаться с армией поклонников корейской группы BTS. Подписчики Марины Африкантовой уже не раз показали, на что способны: они откопали в Сети доказательство измены Романа Капаклы, а затем прислали кумиру переписку ее подруги Ирины Пинчук с любовницей (пока еще) мужа. На днях Марина опубликовала скриншоты в своем телеграм-канале и четко дала понять, что дружить они больше не смогут.

Но Ирина оказалась остра на язык и поспешила ответить на обвинения во лжи. Девушка отметила, что ее буквально атаковали фанаты бывшей подруги, и оскорбления — это цветочки. Ирине и ее ребенку желают смерти. Благо в окружении звезды реалити есть люди, которые понимают ее мотивацию. «История, которая сейчас происходит в интернете, она просто отсеет тех, с кем мне не по пути и кто будет считать меня плохим человеком. И это я говорю о своих людях в социальных сетях», — отметила блогерша. Ирина отметила: ей есть что сказать, цели вести виртуальную войну она не преследует, а хайп и охваты ее не интересуют. Да и подобные конфликты нужно решать при встрече. «Я не плохой человек и в своей жизни я сделала много добрых и полезных дел от чистого сердца и души. За себя я знаю правду, и каждый близкий человек подтвердит, насколько у меня доброе сердце», — сказала она.