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1 час назад

61-летняя Екатерина Андреева сделала фото перед встречей с львом в саванне

Мослента

Фотографию перед встречей с львом в африканской саванне сделала и опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 61-летняя телеведущая Екатерина Андреева. Она продемонстрировала свою готовность к фотоохоте на диких животных.

61-летняя Екатерина Андреева сделала фото перед встречей с львом
Фото: МослентаМослента

«Где-то за холмами лев лежит и думает: "Где же запропастилась эта Катрин из Москвы? Почему не фотографирует меня, такого всего распрекрасного?" И по невидимым ниточкам — связям сердца моего и его — я иду и кричу ему: "Лева, я здесь, скоро буду! Жди!"» — подписала Андреева снимок, на котором сидит на капоте внедорожника в костюме защитной расцветки.

«Амазонка!», «Удачной охоты… Каа», «Вы так естественно смотритесь, всматриваясь в саванну», — отреагировали на увиденное фолловеры известной москвички.

Одна из подписчиц поинтересовалась у Андреевой, за что она так любит Африку.

«За энергетику», — ответила телеведущая.

Звёзды,Екатерина Андреева,
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