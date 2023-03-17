61-летняя Екатерина Андреева сделала фото перед встречей с львом

«Где-то за холмами лев лежит и думает: "Где же запропастилась эта Катрин из Москвы? Почему не фотографирует меня, такого всего распрекрасного?" И по невидимым ниточкам — связям сердца моего и его — я иду и кричу ему: "Лева, я здесь, скоро буду! Жди!"» — подписала Андреева снимок, на котором сидит на капоте внедорожника в костюме защитной расцветки.