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26 минут назад

Кайли Дженнер показала фигуру в "голом" топе и жакете из кожи

Газета.Ru

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», модель и бизнесвумен Кайли Дженнер опубликовала фотографию в откровенном наряде. Снимком она поделилась в социальных сетях.

Кайли Дженнер показала фигуру в "голом" топе и жакете из кожи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

25-летняя Кайли Дженнер позировала в «голом» топе и черном жакете из кожи. Модели сделали укладку на прямые короткие волосы и вечерний макияж.

В феврале 2022 года Кайли Дженнер и Трэвис Скотт стали родителями во второй раз. Сначала мальчика назвали Вулф, что в переводе с английского означает «Волк», но спустя несколько дней родители решили, что выбранное имя не подходит их сыну. Модель признавалась, что долго не могла определиться с именем малыша, потому что Трэвис Скотт постоянно придумывал новые варианты. В январе 2023 года Дженнер выложила в личном блоге серию снимков, на которых она позирует с 11-месячным сыном на руках, и рассказала подписчикам, что у мальчика, наконец, появилось официальное имя. «Эйр», — лаконично подписала пост звезда.

Звёзды,Трэвис Скотт,
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