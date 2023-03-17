Кайли Дженнер показала фигуру в "голом" топе и жакете из кожи

В феврале 2022 года Кайли Дженнер и Трэвис Скотт стали родителями во второй раз. Сначала мальчика назвали Вулф, что в переводе с английского означает «Волк», но спустя несколько дней родители решили, что выбранное имя не подходит их сыну. Модель признавалась, что долго не могла определиться с именем малыша, потому что Трэвис Скотт постоянно придумывал новые варианты. В январе 2023 года Дженнер выложила в личном блоге серию снимков, на которых она позирует с 11-месячным сыном на руках, и рассказала подписчикам, что у мальчика, наконец, появилось официальное имя. «Эйр», — лаконично подписала пост звезда.