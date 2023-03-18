В марте модель и дизайнер Пэрис Хилтон представила миру свою автобиографию Paris. The memoir. 42-летняя наследница многомиллионного состояния из семьи отельеров, неудавшаяся актриса, прославившаяся в 2000-х эпатажными выходками и нарядами, откровенно рассказала историю своей жизни. Звезда заявила, что решилась на это ради проработки давних травм — в том числе сексуального насилия, которое ей пришлось пережить в юности. Как самая известная блондинка в мире стала иконой стиля и построила счастливую семью вопреки скандальному прошлому — разбиралась «Лента.ру».

«Золотая» правнучка

Правнучка основателя международной сети отелей и курортов Hilton Конрада Хилтона родилась под счастливой звездой: не прилагая особых усилий, в детстве она могла получить все, о чем ее сверстники и не мечтали. Неудивительно, что избалованная девочка отличалась спесивым характером, а в юности ее вызывающее поведение подчас становилось причиной громких скандалов. Тем не менее Пэрис сумела обуздать свой нрав и добилась мировой славы не только в качестве богатой наследницы, но модели, дизайнера и гламурной иконы.

Одна из самых известных «плохих девчонок» 2000-х Пэрис Уитни Хилтон появилась на свет в феврале 1981 года (есть версия, что в водительских правах и медицинской страховке зафиксирован другой год рождения — 1978). Она стала старшим ребенком в семье наследника гостиничной империи Рика Хилтона, который и управлял многомиллионным бизнесом, а также актрисы Кэти Хилтон (в девичестве Аванзино). К слову, мать Пэрис могла похвастаться яркой светской жизнью: она снималась в кино, вела реалити-шоу «Я хочу быть Хилтон» на канале NBC и дружила с Майклом Джексоном. Позже у них с Риком появились еще одна дочь Ники и два сына — Бэррон и Конрад.

В детские годы будущая звезда Пэрис успела пожить не только в самом сердце Нью-Йорка — на Манхэттене, но и на востоке США, в Хэмптоне, и даже в одном из самых известных районов Лос-Анджелеса Беверли-Хиллз. Из-за частых переездов и капризного характера она прогуливала занятия в школах, и ее регулярно отчисляли. Таким образом Хилтон сменила несколько учебных заведений, в числе которых была престижная международная частная школа Dwight School.

$ 40 000 на сегодняшний день стоит годовое обучение в Dwight School .

«Ты хочешь быть звездой?»

Согласно мемуарам, аттестат зрелости Хилтон все-таки получила. При этом для отношений с мужчинами девушка созрела еще до совершеннолетия: в книге Пэрис признается, что, будучи 14-летней ученицей католической школы, она завела роман с преподавателем, «в которого были влюблены все девочки в классе». Тот, в свою очередь, взял у нее номер телефона, чтобы звонить каждый вечер и осыпать комплиментами.

Узнав однажды, что девушка осталась дома одна, учитель приехал к ней, но заходить в гости не стал. Тогда Хилтон вышла сама и села к нему в машину. Мужчина начал ее целовать, и, как утверждает звезда, «страсть едва не переросла в нечто большее», но в этот момент неожиданно вернулись родители. Когда пару застали врасплох, учитель попытался сбежать, обвинив в произошедшем Пэрис. После этого школьницу отправили к бабушке в Палм-Спрингс. В интервью журналу Glamour Хилтон отметила, что по-прежнему испытывает стыд и этот случай застрял в ее голове на долгие годы.

Проживая у бабушки, Хилтон регулярно приезжала в Лос-Анджелес на выходные, чтобы встретиться с друзьями. Точкой притяжения для молодежи на тот момент был местный торговый центр, где однажды она познакомилась с ребятами постарше и получила приглашение на вечеринку. Оказавшись на одной из самых громких тусовок города и сделав пару глотков вина, 15-летняя Пэрис потеряла сознание. А очнувшись, девушка поняла, что ее изнасиловали, и это был ее первый сексуальный опыт. «Я помню, как он сидел на мне, зажимая мой рот, и шептал на ухо: "Ты спишь, ты спишь". Не знаю, что он мне подсыпал, но предположение есть», — пишет Пэрис.

На этом печальный опыт знаменитости с мужчинами не закончился. Пэрис вновь столкнулась с харассментом в 19 лет: на этот раз ее преследовал американский кинопродюсер и медиамагнат Харви Вайнштейн, который ныне отбывает наказание за сексуальные домогательства. Его внимание Хилтон привлекла на благотворительном вечере ежегодного гала-концерта amfAR по исследованию СПИДа. По ее словам, Вайнштейн вел себя агрессивно и направился за ней в женский туалет. Там он попытался открыть дверь кабинки и колотил по ней кулаками с криками: «Ты хочешь быть звездой?» К счастью, все обошлось: охрана подоспела на помощь и вывела продюсера. Но Пэрис призналась, что его поведение ужасно ее напугало.

Больше чем дружба

Несмотря ни на что, девушка продолжала посещать гламурные вечеринки. Но теперь делала она это не одна, а в компании знаменитых подруг. В одном из отрывков автобиографии звезда вспоминает известную фотографию, на которой она пытается сбежать с мероприятия вместе с Линдси Лохан и Бритни Спирс. Пэрис пишет, что девушки были готовы вылезти через окно, но им «помешало» слишком короткое платье Бритни.

Скандальные выходки внучки злили 80-летнего Бэррона Хилтона. В 2007 году он официально заявил, что отправляет 97 процентов своего состояния на благотворительность — в США такая практика довольно распространена. На самом же деле таким образом американский магнат хотел лишить родственников возможности рассориться из-за наследства. Однако Пэрис уже могла зарабатывать колоссальные деньги самостоятельно: с подругами блондинка не только отрывалась, но и работала.

Детская дружба наследницы сети люксовых отелей с дочерью певца Лайонела Ричи Николь вылилась в творческий проект. Когда продюсеры популярного реалити-шоу The Simple Life («Простая жизнь») пригласили Пэрис стать одной из главных героинь, та сразу же согласилась и предложила кандидатуру близкой подруги на роль своей компаньонки. Две состоятельные городские девушки отправились в американскую глубинку — на ферму в штате Арканзас. По сюжету, «барышни на шпильках» должны были познакомиться с прелестями сельской жизни.

Шоу имело успех, и на волне популярности Пэрис начала сниматься в кино и рейтинговых сериалах. Она получила главные роли в картинах «Стильные штучки», «Блондинка в законе», «Красавица и уродина», а также роли второго плана в фильмах «Модная мамочка», «Девять жизней». Но большой славы как актриса она не получила. Обсуждение в прессе ей принесли, скорее, так называемые антинаграды «Золотой малины», которые присуждаются за худшие работы в кино.

В 2009 году за сомнительные достижения в киноиндустрии Хилтон получила сразу три премии, причем одной из них отметили «худшую пару на экране» в «Красавице и уродине»

Жизнь в стиле Хилтон

Фотографии со светских вечеринок в глянце и наряды в комедийном реалити-шоу сделали Пэрис иконой гламура для тинейджеров 2000-х годов. И хотя блондинку с идеальным загаром и броским макияжем, с ног до головы усыпанную стразами, не воспринимали всерьез в модной индустрии, поклонницы с жадностью подхватывали ее идеи и копировали образы.

И у них было что копировать: Хилтон носила культовые велюровые костюмы Juicy Couture всех оттенков розового, ультракороткие юбки и облегающие топы, кружевное белье напоказ, огромные блестящие украшения и джинсы с экстремально низкой посадкой

Спустя время продюсеры американских телеканалов сошлись во мнении, что Пэрис Хилтон «приелась» зрителям однотипными нарядами. Ее эксцентричные образы, которые некогда производили вау-эффект, теперь сочли нелепыми и комичными. На подиумах уже демонстрировались новые, более лаконичные дизайнерские решения, но Пэрис все еще сохраняла свой эпатажный имидж.

В первой половине нулевых звезда и сама попробовала себя в роли дизайнера, приняв участие в разработке новой коллекции сумок японской фирмы Samantha Thavasa. В то же время в продаже появились ювелирные украшения для онлайн-магазина Amazon, над созданием которых также трудилась Хилтон. А ее линейка духов пользовалась таким успехом, что в 2008-м она лично приехала в Россию для презентации очередного аромата Can Can, созданного исключительно для блондинок.

В 2016 году Пэрис Хилтон основала компанию Hilton Lifestyle, которая специализировалась на натуральной косметике. Американка признавалась, что была одержима идеей найти качественные косметические продукты, которые помогли бы ей продлить молодость и сохранить красоту. Так появилась ее первая линия уходовых средств за кожей, состоящая из четырех бьюти-продуктов: очищающего геля, восстанавливающей маски, а также крема для лица и области вокруг глаз.

В прошлом году, когда стиль 2000-х стал одним из главных мировых трендов, звезда выпустила собственную коллекцию спортивных костюмов со стразами. Тогда на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) Хилтон представила широкие брюки с лампасами и кофточки на молнии из нежно- и темно-розового, голубого и белого велюра — на манер ее любимых комплектов Juicy Couture.

«Я всегда мечтала стать матерью»

Вероятно, не только карьера в моде, но и перемены в личной жизни помогли Пэрис окончательно остепениться. С 2021 года внимание фанатов и СМИ приковано к новому статусу телезвезды — в ноябре она вышла замуж за 40-летнего Картера Реума, бизнесмена и основателя инвестиционной компании M13 Ventures. На свадьбе присутствовала и Николь Риччи, с которой Хилтон была в длительной ссоре после съемок «Простой жизни». «Неважно, что происходит в твоей жизни, главное, кто в ней остается», — заявила тогда светская дива.

Спустя два года от суррогатной матери у пары родился первый сын — Феникс Бэррон Хилтон Реум. Его, как призналась Хилтон, назвали в честь деда, а также птицы Феникс, которая всегда возрождается из пепла. Чтобы ребенок привыкал к материнскому голосу, находясь в утробе другой женщины, ему включали фильмы с участием Пэрис.

«Я всегда мечтала стать матерью, и так счастлива, что мы с Картером нашли друг друга. Мы строим нашу семью вместе, и наши сердца разрываются от любви к малышу», — рассказала актриса изданию People.