Певец и композитор Саруханов вспомнил, как дал дорогу на сцену Леониду Агутину

Во время блиц-опроса Игорь Саруханов поделился секретом, что одним из его друзей из шоу-бизнеса является Леонид Агутин. Карина Кросс, блогер и ведущая подкаста, вспомнила, что слышала историю о том, как Игорь Саруханов привел на сцену молодого и на тот момент неизвестного Агутина.