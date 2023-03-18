Певец и композитор Саруханов вспомнил, как дал дорогу на сцену Леониду Агутину

Во время блиц-опроса Игорь Саруханов поделился секретом, что одним из его друзей из шоу-бизнеса является Леонид Агутин. Карина Кросс, блогер и ведущая подкаста, вспомнила, что слышала историю о том, как Игорь Саруханов привел на сцену молодого и на тот момент неизвестного Агутина.
«У нас проходила телевизионная съемка под названием «Звездный дождь». Это было давно-давно – году в 88-м или 89-м. И каждый известный артист должен был вывести на сцену молодого исполнителя – и мне вот достался Леня», – вспомнил артист.
Певец добавил, что они с Леонидом хорошо сыграли на гитарах до начала программы за кулисами и с того момента начали общаться и дружить. Ранее «ФедералПресс» писал, что Агутин раскрыл подробности о жизни с Варум.