Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+5° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
2 часа назад

Маколей Калкин стал отцом во второй раз

Газета.Ruиещё 4

Звезда франшизы "Один дома" Маколей Калкин тайно стал отцом во второй раз, сообщает Us Weekly. По информации издания, голливудский актер и его избранница актриса Бренда Сонг стали родителями второго малыша накануне празднования католического Рождества в 2022 году.

Маколей Калкин стал отцом во второй раз
Фото: Газета.RuГазета.Ru

До этого момента звездные родители скрывали рождение второго наследника от общественности и СМИ. Подробности про пол и имя ребенка пока не раскрываются. Калкин и Сонг познакомились в 2017 году на съемках фильма "Мальчишник в Таиланде".

В апреле 2021 года у них родился первенец — сын Дакота. В январе 2022-го актеры официально обручились. В начале февраля Маколей Калкин показал, как выглядел в детстве в рекламной кампании модного бренда Boss.

Звёзды,Маколей Калкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий