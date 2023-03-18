Маколей Калкин стал отцом во второй раз

Звезда франшизы "Один дома" Маколей Калкин тайно стал отцом во второй раз, сообщает Us Weekly. По информации издания, голливудский актер и его избранница актриса Бренда Сонг стали родителями второго малыша накануне празднования католического Рождества в 2022 году.

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До этого момента звездные родители скрывали рождение второго наследника от общественности и СМИ. Подробности про пол и имя ребенка пока не раскрываются. Калкин и Сонг познакомились в 2017 году на съемках фильма "Мальчишник в Таиланде".