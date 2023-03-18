Игорь Саруханов рассказал, почему женился семь раз

Во время блиц-опроса, который проводила блогерша и ведущая подкаста Валя Карнавал, артисты затронули тему личной жизни. Игорь Саруханов рассказал, что женился в прошлом году. Блогерша Карина Кросс отметила, что это седьмой брак артиста, и поинтересовалась, как он каждый раз решался сделать предложение.
«У меня вот был такой таракан, у каждого они есть. Есть недостаток у каждого – у меня он заключался в том, что я не могу рассмотреть человека сразу. Мне казалось, что «да, это она», и поэтому я делал предложение», – рассказал артист.
Игорь Саруханов подчеркнул, что понимал, какую ответственность брал на себя, и был готов нести ее.
«Понимаешь, есть такое понятие – не сложилось. Это бывает у всех. И вот у меня так получалось, хотя с очень большой периодичностью – это занимало годы», – объяснил певец.