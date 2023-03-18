Селена Гомес установила новый рекорд в соцсетях после конфликта с Кайли Дженнер

30-летняя певица и актриса Селена Гомес продолжает с честью отстаивать звание королевы Инстаграма*. Чуть меньше месяца назад она отобрала титул самой популярной женщины в запрещенной соцсети у Кайли Дженнер, а в пятницу преодолела отметку в 400 миллионов подписчиков: ни одна девушка кроме нее столь внушительной цифрой похвастаться пока не может.

Фото: Super.ru Super.ru

Напомним, таких показателей Селена добилась на фоне конфликта с Хейли Бибер и все той же Кайли Дженнер. Недавно девушки опубликовали фотографии, в которых фанаты Гомес усмотрели пародию на свою любимицу. Разгорелся нешуточный скандал, обе «обидчицы» начали стремительно терять фолловеров, а сама певица объявила, что на некоторое время покидает соцсети. И, как видим, диджитал-детокс пошел ей только на пользу — Селена вернулась уже с новым рекордом, обогнав на повороте слишком дерзкую Кайли (382 млн подписчиков). В общем, не было бы счастья, да несчастье помогло.

К слову, Селене уже принадлежит один инстаграм*-рекорд: в 2017 году ее фотографию со дня рождения лайкнули миллион человек всего за 13 минут. Побить рекорд смог только пост Бейонсе о том, что она ждет двойню.

Цена за популярность в соцсетях высока: в 2017 году Селена призналась, что аккаунт ведет ее ассистент, а у самой певицы даже нет пароля и приложения на смартфоне из-за нездоровых отношений с платформой. Тем не менее с января 2023 года Гомес снова ведет аккаунт самостоятельно, сообщает Billboard.

Ну а самым популярным мужчиной в Инстаграме* остается нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду — на его аккаунт подписаны 562 миллиона человек. Футболист и его девушка охотно делятся снимками своей большой семьи. На втором месте еще одна легенда футбола — Лионель Месси, на него подписаны 442 миллиона человек.