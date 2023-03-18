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1 час назад

Клара Новикова призналась, что выдумала роман с молодым любовником

Газета.Ru

Народная артистка России Клара Новикова призналась, что придумала новый роман с молодым мужчиной. В комментарии сайту mk.ru она заявила, что сделала это, чтобы заинтересовать публику.

Клара Новикова призналась, что выдумала роман с молодым любовником
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Это же провокации мои, — сказала Новикова. — Хочется же каких-то легенд и баек. Они всегда были вокруг артистов. И публике это интересно».

По словам 76-летней юмористки, ее дочь Мария поддержала легенду о молодом любовнике, что стало очередным поводом для слухов.

В конце января Новикова поделилась деталями отношений с новым бойфрендом. Она заявила, что «воспитывает» мужчину.

Звёзды,Клара Новикова,
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