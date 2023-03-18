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3 часа назад

Модель Эшли Грэм заявила, что ее муж сделал вазэктомию после рождения близнецов

Газета.Ru

Модель plus-size Эшли Грэм призналась, что ее муж, видеооператор Джастин Эрвин, сделал вазэктомию после рождения близнецов. Об этом манекенщица рассказала в эфире подкаста Milk Drunk by Bobbie, сообщает издание E! News.

Модель Эшли Грэм заявила, что ее муж сделал вазэктомию после рождения близнецов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эшли Грэм стала гостьей подкаста подкаста Milk Drunk by Bobbie, где поделилась своим опытом материнства. На вопрос ведущих о том, планирует ли модель завести еще одного ребенка, она ответила, что для этого ей придется искать нового мужа, поскольку нынешний больше не может иметь детей.

"Мы находимся в режиме полной вазэктомии. Теперь он стреляет холостыми. Мне, слава Богу, больше не нужно принимать противозачаточные таблетки", — заявила она.

По словам модели, ее супруг быстро оправился после операции.

"Сразу после этого Джастин пошел со мной за покупками", — отметила она.

Эшли Грэм и Джастин Эрвин поженились в августе 2010 года. В январе 2020-го у супругов родился сын Айзек, а в июле 2021-го на свет появились близнецы Малакай и Роман. Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что три модели plus-size в полупрозрачных платьях снялись для обложки Vogue.

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