Модель Эшли Грэм заявила, что ее муж сделал вазэктомию после рождения близнецов

Модель plus-size Эшли Грэм призналась, что ее муж, видеооператор Джастин Эрвин, сделал вазэктомию после рождения близнецов. Об этом манекенщица рассказала в эфире подкаста Milk Drunk by Bobbie, сообщает издание E! News.

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Эшли Грэм стала гостьей подкаста подкаста Milk Drunk by Bobbie, где поделилась своим опытом материнства. На вопрос ведущих о том, планирует ли модель завести еще одного ребенка, она ответила, что для этого ей придется искать нового мужа, поскольку нынешний больше не может иметь детей.

"Мы находимся в режиме полной вазэктомии. Теперь он стреляет холостыми. Мне, слава Богу, больше не нужно принимать противозачаточные таблетки", — заявила она.

По словам модели, ее супруг быстро оправился после операции.

"Сразу после этого Джастин пошел со мной за покупками", — отметила она.