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2 часа назад

Эвелина Бледанс в слезах высказалась о Марии Погребняк: «Как можно быть такой тварью?»

Popcake.tv

Новый сезон популярного шоу «Звезды в Африке» на ТНТ обещает быть жарким! Уже в первом эпизоде произошла драма между Эвелиной Блёданс и женой футболиста Марией Погребняк. Об этом сообщает пресс-служба ТНТ. Стоит заметить, они сразу не поладили…

Эвелина Бледанс в слезах высказалась о Марии Погребняк: «Как можно быть такой?»
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

53-летняя звезда ситкома «Одна за всех» саркастично высказалась о внешности Марии, намекнув на чрезмерное увлечение пластическими операциями и косметологическими услугами. Позже обстановка накалилась — Эвелина обвинила Погребняк в нечестной тактике игры, мол, она подговаривает всех голосовать против нее из-за личной неприязни. В какой-то момент эмоции взяли верх, поэтому Эвелина не сдержалась и выдала прямо в эфире: «Как можно быть такой тварью? Я дура честная… Я же ей поверила, что она не будет настраивать против меня людей. Неужели все эти люди считают меня плохим игроком?».

Сезон стартовал ярко! Знаменитости «разбились» на две группировки. Правда, команды еще не до конца сформированы, поскольку внутри звездного лагеря есть заговоры и перебежки. Зрители заинтригованы.

Эвелина Блёданс точно была не готова оказаться в двойке худших так скоро. «Это больно и несправедливо, когда тебя обманывают!» — возмущалась артистка в слезах.

Звёзды,Мария Погребняк,Эвелина Бледанс,
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