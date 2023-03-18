Эвелина Бледанс в слезах высказалась о Марии Погребняк: «Как можно быть такой?»

Новый сезон популярного шоу «Звезды в Африке» на ТНТ обещает быть жарким! Уже в первом эпизоде произошла драма между Эвелиной Блёданс и женой футболиста Марией Погребняк . Об этом сообщает пресс-служба ТНТ. Стоит заметить, они сразу не поладили…

53-летняя звезда ситкома «Одна за всех» саркастично высказалась о внешности Марии, намекнув на чрезмерное увлечение пластическими операциями и косметологическими услугами. Позже обстановка накалилась — Эвелина обвинила Погребняк в нечестной тактике игры, мол, она подговаривает всех голосовать против нее из-за личной неприязни. В какой-то момент эмоции взяли верх, поэтому Эвелина не сдержалась и выдала прямо в эфире: «Как можно быть такой тварью? Я дура честная… Я же ей поверила, что она не будет настраивать против меня людей. Неужели все эти люди считают меня плохим игроком?».