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1 час назад

Игорь Николаев своей реакцией опроверг слухи о разладе в семье

runews24.ru

Композитор Игорь Николаев стал участников нового музыкального проекта «Моя мелодия» на телеканале «Россия», суть которого заключается во встрече артиста с его самой незабываемой песней.

Игорь Николаев своей реакцией опроверг слухи о разладе в семье
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Для Николаева выбрали песню «Прости, поверь», которую он в 1980-е написал для Аллы Пугачевой. В номере под нее участвовала вся семья композитора от 84-летней мамы до 7-летней дочки, включая старшую дочь Юлию Николаеву, которая живет в США.

Николаев признался, что не ожидал такого сюрприза, и поблагодарил жену за организацию. Супруга композитора Юлия Проскурякова позже написала, что семья с удовольствием и энтузиастом готовила номер и очень волновалась.

Эта ситуация показала, что разлада в семье Николаевых, о котором ходили слухи, нет. О наличии проблем в семье предположила соседка пары. Она давно не видела ни Игоря Юрьевича, ни его супругу, а однажды ее муж получил от Юлии гневное сообщение с требованием убрать машину.

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