Игорь Николаев своей реакцией опроверг слухи о разладе в семье

Композитор Игорь Николаев стал участников нового музыкального проекта «Моя мелодия» на телеканале «Россия», суть которого заключается во встрече артиста с его самой незабываемой песней.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Для Николаева выбрали песню «Прости, поверь», которую он в 1980-е написал для Аллы Пугачевой. В номере под нее участвовала вся семья композитора от 84-летней мамы до 7-летней дочки, включая старшую дочь Юлию Николаеву, которая живет в США.

Николаев признался, что не ожидал такого сюрприза, и поблагодарил жену за организацию. Супруга композитора Юлия Проскурякова позже написала, что семья с удовольствием и энтузиастом готовила номер и очень волновалась.