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1 час назад

Анну Семенович раскритиковали за фотошоп

Мослента

Певицу и актриса Анну Семенович раскритиковали из-за излишнего использования фотошопа. В своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она опубликовала серию кадров, на которых подписчики заметили чрезмерное редактирование фигуры.

Анну Семенович раскритиковали за фотошоп
Фото: МослентаМослента

На фотографиях Семенович демонстрирует фигуру в разных купальниках в рамках рекламной кампании. Фолловеры артистки заметили, что ее образ на снимках сильно отличается от внешнего вида певицы в жизни.

«Супер мега фотошоп», «Отфотошопилась уже по полной», «Анна, вы же сами выступаете за подипозитив и то, что полная женщина тоже может быть красивой. И этими сильно отфотошопленными фотографиями сильно себе противоречите», «Фотки плохо отфотошоплены. Как будто ее голову наложили на фото куклы Барби», — написали пользователи сети в комментариях.

Звёзды,Анна Семенович,
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