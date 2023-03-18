Анну Семенович раскритиковали за фотошоп

«Супер мега фотошоп», «Отфотошопилась уже по полной», «Анна, вы же сами выступаете за подипозитив и то, что полная женщина тоже может быть красивой. И этими сильно отфотошопленными фотографиями сильно себе противоречите», «Фотки плохо отфотошоплены. Как будто ее голову наложили на фото куклы Барби», — написали пользователи сети в комментариях.