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2 часа назад

Джастин Лонг и Кейт Босуорт обручились

Inc-News

Кейт Босуорт и Джастинг Лонг подтвердили факт своей помолвки. Слухи о том, что актриса триллера «Соломенные псы» (2011) и актёр комедии «Нас приняли!» (2006) готовы связать себя узами брака появились сразу после вечеринки Vanity Fair. Перед её началом пара улыбаясь позировала перед фотографами, а позже поклонники Кейт обратили внимание на её новое кольцо, сделав вывод, что появилось оно неспроста.

Джастин Лонг и Кейт Босуорт обручились
Фото: Inc-NewsInc-News

И не прошло недели, как сами звёзды признали случившееся. Одновременно с этим Босуорт завершила бракоразводный процесс с режиссёром Майклом Полишом. За него актриса вышла замуж в 2013-м году, после съёмок в фильме «Биг-Сюр» (2013). В 2020-м Полиш снял её ещё в одном своём фильме «Сила стихии», где она сыграла с Мелом Гибсоном. Расстались Кейт и Майкл в 2021-м по причине «непримиримых разногласий», а сейчас уладили имущественные вопросы.

С Джастином Лонгом Босуорт встречается с марта 2022-го. В январе 44-летний актёр в соцсетях трогательно поздравил подругу с 40-летием, назвав её «лучшей частью моего дня, каждого дня и даже тогда, когда мы не вместе».

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