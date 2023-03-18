Гвинет Пэлтроу ответила на критику своей диеты из трех блюд

Несколько дней назад Гвинет Пэлтроу ужаснула пользователей социальных сетей своим рационом питания. В подкасте «Искусство быть здоровым» она заявила, что вместо завтрака выпивает чашку кофе, обедает костным бульоном, а на ужин ест овощи. Диета из трех блюд возмутила многих, в том числе модель plus-size Тест Холлидей, которая обвинила 50-летнюю актрису в «пропаганде расстройств пищевого поведения».

Тогда Гвинет Пэлтроу решила ответить на критику. Актриса заявила, что соблюдает диету, которую ей прописал врач, и подчеркнула, что не призывает никого следовать ее примеру. «Это не значит, что я питаюсь так каждый день. И, кстати, я ем гораздо больше, чем костный бульон и овощи», — добавила она, подчеркнув, что любит баловать себя картофелем фри.