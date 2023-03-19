И снова «голое» платье: Бейонсе блистала на вечеринке «Оскара»

В четверг Бейонсе наконец-то порадовала поклонников фотографиями своего сексуального образа с вечеринки по случаю вручения премии «Оскар». Для тусовки в золотой тематике, которую она вместе с мужем Jay-Z устроила в голливудском Chateau Marmont, хитмейкерша облачилась в прозрачное сверкающее платье от Dolce & Gabbana металлического оттенка, которое было застёгнуто металлическим корсетным поясом с деталью в виде замка и ключа. Звезда дополнила этот наряд позолоченными накладками на грудь и босоножками на платформе, украшенными кристаллами. Королева Би также надела прямоугольные солнцезащитные очки в стиле нулевых и взяла клатч от Carolina Herrera, украшенный ещё более сверкающими золотыми камнями.