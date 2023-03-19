Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+4° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
2 часа назад

И снова «голое» платье: Бейонсе блистала на вечеринке в честь вручения премии «Оскар»

Mainstyle

В четверг Бейонсе наконец-то порадовала поклонников фотографиями своего сексуального образа с вечеринки по случаю вручения премии «Оскар». Для тусовки в золотой тематике, которую она вместе с мужем Jay-Z устроила в голливудском Chateau Marmont, хитмейкерша облачилась в прозрачное сверкающее платье от Dolce & Gabbana металлического оттенка, которое было застёгнуто металлическим корсетным поясом с деталью в виде замка и ключа. Звезда дополнила этот наряд позолоченными накладками на грудь и босоножками на платформе, украшенными кристаллами. Королева Би также надела прямоугольные солнцезащитные очки в стиле нулевых и взяла клатч от Carolina Herrera, украшенный ещё более сверкающими золотыми камнями.

И снова «голое» платье: Бейонсе блистала на вечеринке «Оскара»
Фото: MainstyleMainstyle

Позже вечером мама троих детей переоделась в более удобный образ, выбрав платье от Sirena Feather Sequin Dress серебристого цвета. Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы фанаты могут ожидать ещё больше блестящих нарядов, ведь поп-суперзвезда готовится к серии концертов этим летом: Бейонсе начнёт долгожданный североамериканский этап своего мирового турне Renaissance, который стартует 8 июля.

Звёзды,Самые сексуальные,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий