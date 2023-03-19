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1 час назад

Модель 1960-х Пэт Кливленд с дочерью снялась для обложки глянца

Газета.Ru

Американская модель Пэт Кливленд с дочерью Анной снялась для обложки глянцевого журнала Harper's Bazaar España. Соответствующие фотографии появились в официальном аккаунте издания в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Модель 1960-х с дочерью снялась для обложки глянца
Фото: Газета.RuГазета.Ru

72-летняя Пэт Кливленд и ее дочь, 33-летняя Анна, стали героинями апрельского номера испанской версии Harper's Bazaar, посвященного творчеству художника Пабло Пикассо. Для одной из обложек модели позировали в черных жакетах, надетых на голое тело, брюках и босоножках на шпильке. Стилисты собрали их волосы в гладкие пучки, а визажисты сделали макияж с красной помадой.

Модельная карьера Пэт Кливленд началась в 1960-е. В 1968 году, когда ей было 18 лет, она подписала контракт с агентством Wilhelmina Models, сотрудничала со Стивеном Мейзелом, Энди Уорхолом и была музой Сальвадора Дали. В 1970-м она дебютировала на обложке Vogue US, после чего стала работать с Chloé, главным дизайнером которого на тот момент был Карл Лагерфельд, Valentino, Oscar de la Renta, Saint Laurent, Thierry Mugler и Christian Dior.

Пэт Кливленд считают одной из первых афро-американских манекенщиц, добившихся мирового признания, а также одной из первых в истории супермоделей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что старейшая в мире модель Кармен Делль'Орефиче снялась для обложки Vogue в последний раз.

Звёзды,Карл Лагерфельд,Пабло Пикассо,
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