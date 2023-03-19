Из-за чего воюют между собой фанаты Гомес и Бибер

В обычных кофейнях в Америке на кассе можно встретить две баночки для чаевых с именами звезд.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Только недавно нам всем показалось, что война между двумя знаменитостями Селеной Гомес и Хейли Бибер закончилась раз и навсегда после их «дружеских» объятий на гала-вечере в Лос-Анджелесе. Напомним, что конфликтовали звёзды в течение 7 лет, после разрыва Джастина Бибера и Селены Гомес. Казалось бы, эта тема уже закрыта, но оказалось, еще нет.

Видео дня

На днях Селена Гомес выложила видео в TikTok, в котором поделилась со своей аудиторией, что неудачно сделала ламинирование бровей. После этого Кайли Дженнер выставляет селфи, где акцентирует внимание на бровях с подписью: «Это была случайность?». А следом — их фотография с Хейли Бибер по видеосвязи, где они показывают в камеру свои брови. При этом и Кайли, и Хейли отрицают, что эти фото были направлены в чью-то сторону.

На этом моменте фанатов Селены Гомес было уже не остановить. От жены Джастина Бибера отписалось около миллиона подписчиков. И теперь, обогнав Кайли Дженнер по количеству подписчиков в одной запрещенной соцсети, Селена Гомес является самой подписываемой персоной. На звезду подписано 399 млн человек. Кайл потеряла звание самой популярной девушки в соцсетях.

И это не всё. Несколько дней назад в TikTok завирусилось старое видео, где Хейли Бибер изображает рвотные позывы при упоминании Тейлор Свифт. Напомним, что Тейлор Свифт — лучшая подруга Селены Гомес. Селену сильно это задело, и ответ не заставил себя ждать: «Извините, моя подруга была и остается лучшей в этой игре».

У Селены Гомес в 2014 году диагностировали красную волчанку, из-за чего она набрала в весе и пьет лекарства. Поклонники Гомес атаковали комментарии Кайли Дженнер и Хейли Бибер, обвинив их в том, что они пропагандирую «кукольную внешность, которой добились благодаря пластике». Им приписывают статус «mean girls», что означает высокомерных девочек — таких, как старшеклассницы в школе, которые унижают менее красивых.