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23 минуты назад

Певица МакSим сорвала концерт в Сочи, бросив микрофон и покинув сцену

FBM.ru

Было отмечено, что что произошедшее на концерте исполнительницы МакSим невозможно объяснить, при этом продолжения мероприятия не будет.

МакSим сорвала концерт в Сочи, бросив микрофон и покинув сцену
Фото:  FBM.ru FBM.ru

Согласно сведениям тематического сетевого портала Woman.ru, после ухода со сцены Марины Максимовой, ее покинула и команда артистки. Это произошло на курорте Сочи «Роза Хутор». источник отметил, что изначально были заметны странности, поскольку знаменитость едва справлялась с нотами.

“Певицу было не узнать. Она хрипела, не вытягивала ноты, слов песен было не разобрать. Это точно МакSим?”, — комментирует портал.

В ходе исполнения знаменитой композиции «Знаешь ли ты» певица практически не пела. Песню больше исполняла зрительская аудитория в зале. Публике не понравилось поведение артистки и зал начал возмущаться.

МакSим же предпочла просто уйти со сцены вместе со всей командой. В настоящее время можно лишь гадать, что случилось на самом деле. В издании допускают, что исполнительница попросту плохо себя почувствовала.

Звёзды,Марина Максимова,
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