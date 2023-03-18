МакSим сорвала концерт в Сочи, бросив микрофон и покинув сцену

Было отмечено, что что произошедшее на концерте исполнительницы МакSим невозможно объяснить, при этом продолжения мероприятия не будет.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Согласно сведениям тематического сетевого портала Woman.ru, после ухода со сцены Марины Максимовой, ее покинула и команда артистки. Это произошло на курорте Сочи «Роза Хутор». источник отметил, что изначально были заметны странности, поскольку знаменитость едва справлялась с нотами.

“Певицу было не узнать. Она хрипела, не вытягивала ноты, слов песен было не разобрать. Это точно МакSим?”, — комментирует портал.

В ходе исполнения знаменитой композиции «Знаешь ли ты» певица практически не пела. Песню больше исполняла зрительская аудитория в зале. Публике не понравилось поведение артистки и зал начал возмущаться.