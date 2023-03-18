МакSим сорвала концерт в Сочи, бросив микрофон и покинув сцену

Было отмечено, что что произошедшее на концерте исполнительницы МакSим невозможно объяснить, при этом продолжения мероприятия не будет.
Согласно сведениям тематического сетевого портала Woman.ru, после ухода со сцены Марины Максимовой, ее покинула и команда артистки. Это произошло на курорте Сочи «Роза Хутор». источник отметил, что изначально были заметны странности, поскольку знаменитость едва справлялась с нотами.
“Певицу было не узнать. Она хрипела, не вытягивала ноты, слов песен было не разобрать. Это точно МакSим?”, — комментирует портал.
В ходе исполнения знаменитой композиции «Знаешь ли ты» певица практически не пела. Песню больше исполняла зрительская аудитория в зале. Публике не понравилось поведение артистки и зал начал возмущаться.
МакSим же предпочла просто уйти со сцены вместе со всей командой. В настоящее время можно лишь гадать, что случилось на самом деле. В издании допускают, что исполнительница попросту плохо себя почувствовала.