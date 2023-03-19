Мама Королевой не общается с дочкой

Отреклась от Наташи без сожаления!

Фото: New Magazine New Magazine

Наташа Королева со своей мамой была достаточно близка, однако в последнее время с каждым днем ситуация между ними все накалялась и становилось тяжело искать точки соприкосновения, которые бы не развязывали между ними споры.

Дело в том, что Наташа приняла патриотическую позицию своего мужа Тарзана и, таким образом, пошла против матери. Маме такой расклад, естественно, не понравился. Она пыталась перетянуть дочь на свою сторону, но Наташа Королева всецело с Сергеем Глушко. И тогда мама приняла достаточно жесткое и критическое для их взаимоотношений решение — она прекратила всякое общение с дочерью.

Напомним, в прошлом году случился конфликт между Людмилой Порывай и Сергеем Глушко. Звездные супруги долго не комментировали семейный скандал. Однако Сергей сам расставил все точки над i.

Стриптизер с воодушевлением поддержал спецоперацию России. «Российские военные — самые лучшие, самые справедливые, самые добрые. Победа будет за нами!» — писал он. После этих слов мама Королевой якобы публично отреклась от зятя. Пенсионерка демонстративно отписалась от него в соцсетях. Ответ мужчины не заставил себя ждать. Артист тоже убрал маму Люду, как ее зовут домашние, из друзей.

Мама Наташи Королевой уже не первый год живет в США. После начала СВО она не только публично высмеяла своего зятя, но и еще и станцевала в Штатах в поддержку Украины. Еще на Рождество Наташа Королева приезжала к маме в США . Тарзан ей не составил компанию.