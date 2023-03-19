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Гвинет Пэлтроу пришлось оправдываться за слова о строгом режиме питания

На этой неделе актриса и владелица сайта ЗОЖ рассказала, что периодически голодает и сидит часами в сауне.

Пэлтроу пришлось оправдываться за слова о строгом режиме питания
© Inc-News

Гвинет Пэлтроу пришлось отвечать за свои слова. 50-летняя актриса воспользовалась соцсетями, чтобы прояснить режим питания, о котором она ранее рассказала в интервью подкасту «The Art of Being Well». В частности, она упомянула, что периодически практикует голодание, часто питается говяжьим бульоном и овощами, а также подолгу парится в сауне.

Многие пользователи соцсетей с недоверием отнеслись к словам Пэлтроу, обвинив в том, что она «морит себя голодом». Поэтому Гвинет и записала видеообращение для подписчиков, где более подробно объяснила особенности заботы о здоровье. Она заявила, что использует разные подходы в питании и процедуры, потому что пытается избавиться от долгосрочных последствий перенесённого коронавируса.

«Я ем НАМНОГО больше говяжьего бульона и овощей. У меня полноценные приёмы пищи. И часто у меня бывают дни, когда я ем, что хочу, ем картошку фри и всё, что угодно», - признала звезда «Влюблённого Шекспира». «Моя цель – попытаться выздороветь и питаться так, чтобы, действительно, привести систему в норму. Поэтому… надеюсь, что это поможет».

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