Пэлтроу пришлось оправдываться за слова о строгом режиме питания

«Я ем НАМНОГО больше говяжьего бульона и овощей. У меня полноценные приёмы пищи. И часто у меня бывают дни, когда я ем, что хочу, ем картошку фри и всё, что угодно», - признала звезда «Влюблённого Шекспира». «Моя цель – попытаться выздороветь и питаться так, чтобы, действительно, привести систему в норму. Поэтому… надеюсь, что это поможет».