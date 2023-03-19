Рудковская рассказала, почему больше не прибегает к диетам

Музыкальный продюсер и телеведущая Яна Рудковская рассказала, почему отказалась от диет. При этом раньше знаменитость могла себе позволить йогуртовые или кефирные диеты.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

"Мне уже за сорок: диеты в моем возрасте противопоказаны. Можно нанести серьезный вред здоровью. Поэтому в последнее время я никакими диетами не пользуюсь", — сказала она.

В настоящее время для поддержания себя в форме Рудковская занимается спортом и правильно питается, сообщает mk.ru.

В сентябре 2022 года сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Саша, которого в семье называют Гном Гномыч, рассказал, как его маме, продюсеру Яне Рудковской, удается оставаться в прекрасной форме. По словам мальчика, Яна не притрагивается к шикарным завтракам, фотографии которых украшают ее социальные сети. Аппетитные пирожные остаются на столе после фотосессии, а продюсер отдает предпочтение более диетической пище.