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1 час назад

«Мне уже за сорок»: Рудковская рассказала, почему больше не прибегает к диетам

Вечерняя Москва

Музыкальный продюсер и телеведущая Яна Рудковская рассказала, почему отказалась от диет. При этом раньше знаменитость могла себе позволить йогуртовые или кефирные диеты.

Рудковская рассказала, почему больше не прибегает к диетам
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Мне уже за сорок: диеты в моем возрасте противопоказаны. Можно нанести серьезный вред здоровью. Поэтому в последнее время я никакими диетами не пользуюсь", — сказала она.

В настоящее время для поддержания себя в форме Рудковская занимается спортом и правильно питается, сообщает mk.ru.

В сентябре 2022 года сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Саша, которого в семье называют Гном Гномыч, рассказал, как его маме, продюсеру Яне Рудковской, удается оставаться в прекрасной форме. По словам мальчика, Яна не притрагивается к шикарным завтракам, фотографии которых украшают ее социальные сети. Аппетитные пирожные остаются на столе после фотосессии, а продюсер отдает предпочтение более диетической пище.

Врач — диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала «Вечерней Москве», что самостоятельный выбор диеты, физнагрузок и лекарств для похудения может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья. Наиболее правильный способ похудеть — обратиться к специалисту.

Звёзды,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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