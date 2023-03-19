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2 часа назад

Жена Гуфа заявила, что у нее есть враги

Газета.Ruиещё 2

Супруга рэпера Гуфа Юлия Королева заявила в Telegram-канале, что у нее есть настоящие враги.

Жена Гуфа заявила, что у нее есть враги
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Королева отметила, что не будет вдаваться в подробности. По словам девушки, есть люди, желающие, чтобы жена артиста испытывала все беды в этой жизни. Супруга рэпера добавила, что причины для хейта беспочвенны. Девушку ненавидят за то, что та «существует».

«Прожив 27 лет без единого злого умысла, без причинения вреда другим людям, для меня это естественно очень шокирующие. Но я предполагала, что так может быть, связывая свою жизнь с тем человеком, который в моем сердце», — отметила Королева.

Ранее жена Гуфа рассказала, что возобновила сеансы психотерапии.

Звёзды,Гуф,
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