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29 минут назад

Дана Борисова заявила, что считает Блиновскую и Самойлову аферистками

Слово и Дело

Ведущая Дана Борисова прокомментировала ситуацию с разоблачением блогера Лерчек. Она заявила, что теперь ждет налоговиков у Оксаны Самойловой и Елены Блиновской, которых считает аферистками.

Борисова назвала Блиновскую и Самойлову аферистками
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Ведущая не скрывает, что ее раздражает деятельность инфоцыган в соцсетях. По ее мнению, Валерия Чекалина вместе с мужем постоянно придумывала схемы вывода многомиллионной прибыли. Она не только приветствует наказание сетевым аферистам, но и ждет, когда возьмутся за Оксану Самойлову и Елену Блиновскую, считая их такими же мошенницами.

«Самойлова постоянно говорит, что 145-ю квартиру купила в Дубае, свадьбу зачем-то спустя 40 лет в браке устроила. Я с огромным нетерпением жду следующего шага, когда придут за Самойловой. Самойлова вызывает у меня раздражение и Блиновская. Я считаю, что они обе аферистки», — заявила Борисова в программе на НТВ.

Напомним, в Сети обсуждается уголовное дело, возбужденное в отношении Валерии и Артема Чекалиных. Блогеров обвиняют в уклонении от уплаты налогов более чем на 300 млн рублей. Во время обысков в доме обнаружили восемь килограммов золота, различные ювелирные украшения и дорогостоящие часы, а также несколько автомобилей.

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