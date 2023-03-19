Борисова назвала Блиновскую и Самойлову аферистками

Ведущая Дана Борисова прокомментировала ситуацию с разоблачением блогера Лерчек. Она заявила, что теперь ждет налоговиков у Оксаны Самойловой и Елены Блиновской, которых считает аферистками.

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Ведущая не скрывает, что ее раздражает деятельность инфоцыган в соцсетях. По ее мнению, Валерия Чекалина вместе с мужем постоянно придумывала схемы вывода многомиллионной прибыли. Она не только приветствует наказание сетевым аферистам, но и ждет, когда возьмутся за Оксану Самойлову и Елену Блиновскую, считая их такими же мошенницами.

«Самойлова постоянно говорит, что 145-ю квартиру купила в Дубае, свадьбу зачем-то спустя 40 лет в браке устроила. Я с огромным нетерпением жду следующего шага, когда придут за Самойловой. Самойлова вызывает у меня раздражение и Блиновская. Я считаю, что они обе аферистки», — заявила Борисова в программе на НТВ.