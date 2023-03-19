Долина назвала Бабкину "императрицей русской песни"

Бабкиной исполнилось 73 года. Долина назвала коллегу «императрицей русской песни», пожелав счастья, здоровья и процветания. Она также поблагодарила артистку за бережное отношение к русскому фольклору.

Бабкина начала свою карьеру в 1974 году, сформировав вокальный ансамбль «Русская песня». В 1992 году она удостоилась звания «Народной артистки РСФСР». За ее спиной множество наград и премий. Помимо музыкальной деятельности, исполнительница активно участвует в различных телевизионных проектах.