Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала в социальных сетях о своем опыте материнства.

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Самойлова назвала материнство своим предназначением. По словам модели, она интуитивно чувствует, как воспитывать детей. «Потом читаю книги по детской психологии и как будто я их писала», — рассказала жена рэпера.

Самойлова считает себя «мега мамой», однако она будет уверена в методах своего воспитания только тогда, когда малыши вырастут. Модель добавила, она делает максимум, что от нее зависит во взрослении своих детей.