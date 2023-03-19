Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала в социальных сетях о своем опыте материнства.
Самойлова назвала материнство своим предназначением. По словам модели, она интуитивно чувствует, как воспитывать детей. «Потом читаю книги по детской психологии и как будто я их писала», — рассказала жена рэпера.
Самойлова считает себя «мега мамой», однако она будет уверена в методах своего воспитания только тогда, когда малыши вырастут. Модель добавила, она делает максимум, что от нее зависит во взрослении своих детей.
Ранее Самойлова рассказала, что не живет с Джиганом. Артист объяснил, что находится не с женой из-за записи нового альбома.