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1 час назад

"Пропал голос": певица МакSим извинилась за сорванный концерт

Мария Иглина

Певица МакSим принесла слушателям извинения за сорванный концерт в Сочи. Соответствутющий пост артистка опубликовала в своих социальных сетях.

"Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос. Обстоятельства оказались сильнее меня, была вынуждена отдать микрофон звукорежиссеру и покинуть сцену", – призналась МакSим.

Несмотря на случившееся, певица поблагодарила за поддержку и добавила, что тур "Я буду жить" продолжится в соответствии с расписанием.

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Также известно, что все зрители, которые приобрели билет на концерт в Сочи, смогут вернуть деньги.

Ранее Михайлов рассказал о своем отношении к "кочующим" за ним фанаткам.

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