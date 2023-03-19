Певица МакSим принесла слушателям извинения за сорванный концерт в Сочи. Соответствутющий пост артистка опубликовала в своих социальных сетях.

"Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос. Обстоятельства оказались сильнее меня, была вынуждена отдать микрофон звукорежиссеру и покинуть сцену", – призналась МакSим.

Несмотря на случившееся, певица поблагодарила за поддержку и добавила, что тур "Я буду жить" продолжится в соответствии с расписанием.