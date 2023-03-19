Лолита восхитилась строгостью Бондарчука на съемочной площадке

Певица Лолита восхитилась строгостью режиссера Федора Бондарчука. Она отметила дисциплину, которая царила на съемочной площадке сериала «Актрисы».

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Лолита рассказала о своей героине в фильме, которая несмотря на жесткий характер, смирилась с участью второй жены, отметив, что в жизни является абсолютно другим человеком. При этом, строгость и дисциплина режиссера сериала Федора Бондарчука ее восхитила.

«Федор поразил меня строгостью — такой дисциплины я не видела ни на одной съемочной площадке, — рассказала она в беседе с изданием «7Дней.ru».

Ранее певица уже упоминала порядок, которому подчинен весь рабочий процесс у Бондарчука. Она обращала внимание на то, что он разговаривает абсолютно спокойно, но его все беспрекословно слушаются. И даже шутила, что после съемок в сериале начала называть Бондарчука по имени и отчеству.