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25 минут назад

ANNA ASTI сорвала овации на концерте в Сеуле

Слово и Дело

ANNA ASTI сорвала овации на концерте в Сеуле. Певица, заняв первые строчки российских чартов, сейчас штурмует Южную Корею.

ANNA ASTI сорвала овации на концерте в Сеуле
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Российская звезда покорила корейских зрителей русскоязычными хитами в рамках гастрольного тура «Феникс», который находится в самом разгаре и собирает аншлаги. Исполнительница во время концерта в Сеуле спустилась в зал, чтобы пройти мимо поклонников, которые тянули руки к звезде, пытаясь дотронуться до нее. Зал подпевал и раскачивал руками в такт музыке.

После исполнения композиции, ANNA ASTI не удержалась, пораженная ошеломительным успехом и поддержкой кореянок, она задала вопрос прямо в зал.

«Ну разве так бывает?» — воскликнула исполнительница.

Добавим, что , ANNA ASTI стала первой русскоязычной исполнительницей, попавшей в топ-50 мирового чарта артистов Apple Music. Артистка занимала 39-ую строчку.

Звёзды,Apple,
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