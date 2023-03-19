ANNA ASTI сорвала овации на концерте в Сеуле

Российская звезда покорила корейских зрителей русскоязычными хитами в рамках гастрольного тура «Феникс», который находится в самом разгаре и собирает аншлаги. Исполнительница во время концерта в Сеуле спустилась в зал, чтобы пройти мимо поклонников, которые тянули руки к звезде, пытаясь дотронуться до нее. Зал подпевал и раскачивал руками в такт музыке.