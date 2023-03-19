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21 минуту назад

Темникова разочаровала Серябкину, отказав в дуэте

FBM.ru

Популярная российская певица Ольга Серябкина рассказала о том, что разочаровалась отказом Елены Темниковой от совместного дуэта. Как отметила Серябкина, она подготовила очень крутую концепцию для трека, а также она хотела сделать интересный проект с Темниковой, даже не взирая на натянутые отношения с коллегой. Но вот только сама Темникова отказала в сотрудничестве. Из-за этого трек остался на стадии разработки, так как Ольга не желает делать его с кем-то другим.

Темникова разочаровала Серябкину, отказав в дуэте
Фото: FBM.ruFBM.ru

Отметим, что Ольга Серябкина является довольно известной российской артисткой, популярность к которой пришла в начале 00-х, когда Ольга была солисткой группы «Серебро». С 2013 года она начала свою сольную карьеру. Певица ведёт музыкальное шоу на «Муз-ТВ» – «Окна» 16+. Касаемо личной жизни, то артистка состоит в браке с Андреем Бурмакиным, от которого родила сына Луку.

Звёзды,Елена Темникова,Ольга Серябкина,
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