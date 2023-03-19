Темникова разочаровала Серябкину, отказав в дуэте

Популярная российская певица Ольга Серябкина рассказала о том, что разочаровалась отказом Елены Темниковой от совместного дуэта. Как отметила Серябкина, она подготовила очень крутую концепцию для трека, а также она хотела сделать интересный проект с Темниковой, даже не взирая на натянутые отношения с коллегой. Но вот только сама Темникова отказала в сотрудничестве. Из-за этого трек остался на стадии разработки, так как Ольга не желает делать его с кем-то другим.