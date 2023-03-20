Певица Слава призналась, что не справляется со стрессом

Последние несколько лет мне тяжело, по разным причинам! Поэтому решилась и пошла к доктору! Диагноз депрессия. Серотонин на исходе, слишком много стресса было, помогут только таблеточки. Буду держать вас в курсе, помогут или нет!!! Уверена, что да, верю в медицину, а не блогерам-лечилкам! И сказали максимально себя любить, если бы любимого найти, было бы гораздо легче! Очень хочу любить и быть любимой!!! Хоть фигурка моя меня радует»,