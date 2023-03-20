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12 минут назад

Вчера была у психиатра: певица Слава призналась, что не справляется со стрессом

Eva.ru

Певица Слава несколько часов назад честно призналась, что не справляется со своим состоянием и вынуждена была обратиться к психиатру. Звезде поставили диагноз и теперь она принимает медикаментозное лечение.

Певица Слава призналась, что не справляется со стрессом
Фото: Eva.ruEva.ru

Буквально несколько недель назад Слава выкладывала в социальных сетях очень откровенные видео. Артистка рыдала перед камерой телефона, жаловалась на душевные переживания и признавалась — спустя 18 лет отношений с Анатолием Данилицким их союз рухнул. Однако разбитое состояние певицы вскоре сменилось приподнято-веселым, ведь в компании бывшего она отправилась отдыхать на острова.

Воссоединения возлюбленных, на которое рассчитывали поклонники Славы, не последовало, как не смогла певица обрести и душевное равновесие. Фанаты давно переживали за психическое здоровье артистки, ведь она особа довольно эмоциональная и не стесняется признаваться на камеру, что ей плохо. Оказалось, что звезде действительно тяжело, она даже посетила психиатра, который поставил ей диагноз «депрессия».

«Вчера была у психиатра. Пять раз откладывала визит и вот решилась. Думала, самая сильная на свете, сама со всеми справлюсь! Отдых не помог, ни этот, ни предыдущие, я с вами максимально честна.

Последние несколько лет мне тяжело, по разным причинам! Поэтому решилась и пошла к доктору! Диагноз депрессия. Серотонин на исходе, слишком много стресса было, помогут только таблеточки. Буду держать вас в курсе, помогут или нет!!! Уверена, что да, верю в медицину, а не блогерам-лечилкам! И сказали максимально себя любить, если бы любимого найти, было бы гораздо легче! Очень хочу любить и быть любимой!!! Хоть фигурка моя меня радует»,

— написала певица.

Кстати, свое признание Слава сопроводила видео, для которого сняла себя в нижнем белье розового цвета. Особый акцент певица сделала на ягодицах, которые показала публике довольно крупным планом. Надеемся, поклонники не заставят себя ждать, и Славе легче будет переживать непростой период.

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