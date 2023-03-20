Ким Кардашьян засняли в Париже при входе в торговый центр

Телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян попала в объективы папарацци, когда отправилась на шопинг в Париже в торговый центр Galerie Lafayette. Об этом сообщает Daily Mail.

Ким Кардашьян выбрала для похода за покупками объемный кожаный тренчкот Prada черного цвета, серое худи, черные леггинсы и ботфорты до середины бедра из темно-серой замши.

Незадолго до этого Ким Кардашьян побывала в Лондоне, где отметила с несколькими друзьями День святого Патрика в походе по пабам. Фото, на котором звезда поднимает бокалы пива Guinness, она выложила в сториз в соцсетях — этот факт потряс пользователей соцсетей, которые представили себе удивление барменов и посетителей пабов, увидевших среди посетителей 42-летнюю Кардашьян.